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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 13:13

تضامناً مع غزة.. مطالب عراقية بمقاطعة الاحتلال سياسياً واقتصادياً

تضامناً مع غزة.. مطالب عراقية بمقاطعة الاحتلال سياسياً واقتصادياً
مواقفٌ يسجلها الشعب العراقي تضامناً مع ابطال غزة. ويرى متابعون للشأن الإقليمي أهمية مقاطعة الكيان الصهيوني من قبل الشعوب العربية ليكونَ رادعاً حقيقياً لإيقاف الجرائم التي يرتكبها الكيان بحق الفلسطينيين، وهي تحتاج الى مواقفٍ سياسيٍة تمثل الوحدة العربية وترسم خارطة الطريق لمرحلةٍ جديدةٍ من التصدي وعدم الخضوع ...

وافاد مصدر صحفي في العراق، فان المواقف الشعبية في عددٍ من البلدان العربية تسجل مشهداً يتصدره رفض التطبيع وتجريم الانتهاكات التي يقودها الكيان الصهيوني الغاصب بحق العزل من أبناء غزة وهي انتهاكٌ واضحٌ لمعايير حقوق الانسان الدولية.
رقم : 1112887
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