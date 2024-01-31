الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 13:18

مفاوضات باريس حول غزة.. الدور الأمريكي وتضارب الأهداف

مفاوضات باريس حول غزة.. الدور الأمريكي وتضارب الأهداف
العرض الذي قُدم لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، خلال هذه المفاوضات كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، ويتم على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى وقف الهجمات "الإسرائيلية" لـ6 أسابيع، من أجل إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق "إسرائيل" سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. والمرحلة الثانية تتضمن إطلاق حماس سراح "الجنديات الإسرائيليات" الأسيرات، ومن ثم "الجنود الأسرى"، وتسليم جثث القتلى "الإسرائيليين" في غزة إلى تل أبيب. والمرحلة الثالثة، تشمل حصول حماس على ضمانات دولية، بما في ذلك من الولايات المتحدة الأميركية، بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل من شأنه إيقاف الهجمات على غزة بشكل نهائي.

الشيء اللافت في الطرح الرباعي الذي قدم للمقاومة الاسلامية في غزة، هو تقديمه قضية تحرير الاسرى "الاسرائيليين" على جميع القضايا الاخرى، وفي مقدمتها وقف العدوان الشامل على غزة، وسحب جميع قوات الاحتلال من القطاع، فإطلاق سراح الاسرى مرتبط بإنهاء العدوان، ومتزامن معه، وهذا الامر هو الذي دعا الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة لاصدار بيان اكد فيه عدم انخراط المقاومة في أي تفاهمات دون ضمان وقف شامل للعُدوان على غزة وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحل سياسي جدي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من السذاجة ان تعتقد امريكا، التي ترعى الرباعية، كما انها ليس طرفا محايدا بل هي من تدير العدوان الاسرائيلي على غزة، ان المقاومة في غزة، يمكن ان تفرط باهم ورقة في حوزتها، وهي ورقة الاسرى، لمجرد تقديم وعود، سمعها الفلسطينيون والعرب من قبل وعلى مدى العقود الماضية، دون ان تُنفذ.

ان المقاومة في غزة، تدرك جيدا ان الامريكي والاسرائيلي، لن يركنا الى المفاوضات وعقد الصفقات لو كان بامكانهما تحرير الاسرى بالقوة العسكرية، فهذا الثنائي، وعلى مدى 117 يوما لم يحرر اسيرا واحدا، رغم القائه متفجرات على غزة فاقت قوتها قوة ثلاث قنابل نووية، وقتله نحو 27 الف شهيد فلسطيني معظمهم من الاطفال والنساء وتدمير اكر من 70 بالمائى من غزة، لذلك ورغم الكارثة الانسانية التي تشهدها غزة بسبب العدوان، ومسؤولية المقاومة في التخفيف عنها، الا انها ستبقى متمسكة وبقوة بورقة الاسرى لدفع المحتل على تقديم تنازلات رغم لغة الاستعلاء الفارغة التي ما زال يتحدث بها نتنياهو واعضاء حكومة حربه.

تصلب المقاومة بموقفها، ليس عنادا، ولم يأت من فراغ، بل يأتي من معرفة دقيقة بنوايا امريكا والمحتل الاسرائيلي، وتاريخهما الاسود الحافل بالخداع والاكاذيب ونكث العهود، ففي الوقت الذي تتحدث امريكا عن تقدم في مفاوضات باريس يخرج علينا نتنياهو ليقول ان قواته لن تنسحب من غزة، وسنواصل الحرب، فيما كان العديد من وزرائه يشاركون في تجمع كبير في القدس يدعو الى عودة المستوطنين الى غزة، بينما وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت يهدد ان كيانه سيفرض سيطرة عسكرية على غزة بعد الحرب!!.

رغم كل عنتريات نتنياهو وغالانت واعضاء حكومته الارهابية العنصرية، الا ان الميدان هو الذي سيفرض نفسه على الجميع، الميدان الذي يتحدث بصوت عال، ان "اسرائيل" فشلت في عدوانها على غزة، وان "جيشهم الذي لا يقهر" تحول الى اضحوكة امام العالم، لفشله في تحرير اسير واحد رغم انه قتل عددا كبيرا من اطفال ونساء غزة!، فاذا كان نتنياهو يراهن على مواصلة حربه العبثية في غزة على أمل ان يحدث شيء في الافق يمكن ان ينزله من اعلى الشجرة التي تسلقها بعنجهيته، فانه واهم، فكل يوم يمر يغوض فيه "جيشه" اكثر في رمال غزة.
رقم : 1112890
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
31 كانون الثاني 2024
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
31 كانون الثاني 2024
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
31 كانون الثاني 2024
نشاط لفرقة "صول" في غزة
نشاط لفرقة "صول" في غزة
31 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
31 كانون الثاني 2024
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
31 كانون الثاني 2024
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
31 كانون الثاني 2024
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
31 كانون الثاني 2024
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
31 كانون الثاني 2024
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
31 كانون الثاني 2024
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
31 كانون الثاني 2024
آفاق العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي في ظل إغلاق ملف عضوية السويد
آفاق العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي في ظل إغلاق ملف عضوية السويد
31 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
آفاق العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي في ظل إغلاق ملف عضوية السويد