قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة في غزة لليوم الـ 117 تواليًا

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وصل جثمان الشهيد “صهيب فرحان” إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد انتشاله من بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خانيونس جراء قصف صهيوني سابق.



وقصفت مدفعية الاحتلال غرب وجنوب مجمع ناصر الطبي بخان يونس وسط اشتباكات ضارية.



واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى العودة بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة بعدد من القذائف المدفعية.



ونفذ الاحتلال غارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي عنيف شمال قطاع غزة.



شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأربعاء- حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من منازل أهالي الشهداء.



واقتحمت 12 آلية عسكرية لقوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتوقفت في أكثر من حي، قبل مداهمة جنود الاحتلال عدداً من المنازل، وتفتيشها وتكسير محتوياتها.



وطالت مداهمات الاحتلال في بلدة جبع، منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسير الفاخوري وجهاد السوس.



في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عناتا، وضاحية السلام ومخيم قلنديا، شمال شرق القدس المحتلة، بعدة آليات عسكرية وقوات راجلة.



وتمركزت آليات الاحتلال في عدة مناطق في البلدة والضاحية، وداهم جنود الاحتلال عدة عمارات ومنازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا بنحو 20 آلية عسكرية، حملت على متنها عشرات الجنود الذين انتشروا في العديد من الزقاق والحارات.



وأغلق جيش الاحتلال مدخل مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، وعزز من انتشاره العسكري بقوة راجلة اقتحمت المخيم انطلاقا من حاجز قلنديا العسكري المجاور.



ولاحقاً، داهم جنود الاحتلال منزل عائلة الشهيد وسام أبو غويلة، واعتلى سطحه عدد من القناصة، فيما سمع دوي انفجارات ناجمة عن إطلاق قنابل الصوتكم.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب المدينة، واعتقلت شابا.



واقتحمت جيبات عسكرية عدة البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وداهمت منزل الشاب عصام طقاطقة واعتقلته.



كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد معتز زواهرة في مخيم الدهيشة ببيت لحم، إلى جانب اعتقال زوجة المطارد غسان زواهرة من المخيم.



وقصفت مدفعية الاحتلال وسط وغربي خان يونس وسط إطلاق نار وقنابل إنارة.



وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الدرج شرقي مدينة غزة ما أدى إلى عدد من الإصابات.