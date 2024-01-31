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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 13:41

الرئيس رئيسي: صوت الشعب هو الميزان في الانتخابات

الرئيس رئيسي: صوت الشعب هو الميزان في الانتخابات
وعشية الذكرى الـ45 للانتصار المجيد للثورة الإسلامية وفي مراسم تجديد العهد والميثاق مع أهداف المؤسس العظيم للثورة الإسلامية وشهدائها في مرقد الامام الخميني (رض) ، قال آية الله رئيسي : شعورنا الحقيقي ليس أن الامام الخميني (رض) ليس بيننا.

وتابع موضحا بأن شعورنا ومجتمعنا وشعوب العالم ليس أن الإمام الخميني (رض) ليس موجودا بيننا، بل الشعور هو أن الامام الخميني (رض) وان غاب جسدا فهو ما زال حيا بفكره الوضاء ونهضته العظيمة ويتجلى يوما بعد يوم اثره في العالم.

واضاف السيد رئيسي بأن الإمام الخميني (رض) حي بثورته وتعاليمه التي توصي بأن يكون الإنسان مخلصا ويعمل ويجتهد في سبيل الله، وهذا ما نشهده اليوم في ابناء ايران والمنطقة الذين يتقيدون بتعاليم الامام الراحل هذه والتي تغلغلت في قلوبهم وتشربتها أرواحهم .

وتابع رئيس الجمهورية بأن المظاهر الأخلاقية والقناعات والمعتقدات والتعاليم الجهادية والثورية تجلت في حياة الامام الخميني (رض) مشيرا الى ان الاهتمام الفعلي بالشعب والجمهورية هو ان تكون من أجل الناس و لخدمتهم وليس بذكر الشعب واستخدامه كغطاء سياسي لتمرير المصالح السلطوية.

واعتبر بأن الانتخابات هي احدى مظاهر مقولة "صوت الشعب هو الميزان " التي علمنا إياها الإمام الخميني (رض) ووضع الأساس لها فمن المهم جدا الاهتمام بالجمهورية والاستماع الى صوت الشعب.

و عشية الذكرى الـ45 للانتصار المجيد للثورة الإسلامية، جدد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة عهدهم وميثاقهم مع مبادىء المؤسس العظيم للثورة الإسلامية وشهدائها بزيارة مرقد الامام الخميني (رض).

كما قام رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة بزيارة اضرحة شهداء الثورة الإسلامية والدفاع المقدس في روضة الشهداء "السيدة الزهراء (ع)" في طهران.
مصدر : وكالات
رقم : 1112900
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