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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 13:55

مدير ‘‘سي آي إيه‘‘ يوضح أوضاع الشرق الأوسط بعد عملية طوفان الاقصى

مدير ‘‘سي آي إيه‘‘ يوضح أوضاع الشرق الأوسط بعد عملية طوفان الاقصى
وأضاف: "لقد أمضيت معظم سنواتي الأربعين الأخيرة في الشرق الأوسط، لم أر هذه المنطقة من قبل، بهذا القدر من التعقيد والقرب من الانفجار إلى هذا الحد".

ولفت بيرنز إلى أن المنطقة تواجه مشاكل صعبة للغاية بشأن الحد من شدة الهجمات الإسرائيلية على غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان إطلاق سراح المحتجزين، ومنع انتشار الصراع إلى المنطقة.

وشدد على أن "التوتر الذي بدأ مع هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023 واستمر مع المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة، لم يعد يعني المنطقة فحسب، بل النظام العالمي برمته".

وقال بيرنز إن "إيران أصبحت أقوى في الأزمة الحالية ويبدو مستعدا للقتال حتى آخر امتداد إقليمي له".

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال لليوم الـ117 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 26637 شهيدا، و65387 مصابا بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
مصدر : وكالات
رقم : 1112903
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