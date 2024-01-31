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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 13:58

عودة المقاومة لشمال غزة.. الغارديان: حماس تعيد بناء صفوفها

عودة المقاومة لشمال غزة.. الغارديان: حماس تعيد بناء صفوفها
وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن قوات حماس عادوا إلى شمال غزة، حيث يقومون بالتعبئة ضد جيش الاحتلال وإعادة بناء نظام الحكم، حسبما يقول مسئولو الإغاثة وسكان غزة ومحللون ومسؤولون صهاينة.

وذكر إيل هولتا رئيس ما يسمى مجلس الأمن الوطني الصهيوني السابق لصحيفة الجارديان البريطانية، أن أنباء تكررت على مسامعه تؤكد عودة المقاومة لشمال غزة، مضيفا أن ذلك خبر سيئ للإسرائيليين.

وقال مايك مايلستون محلل بمركز دراسات الأمن القومي في الكيان، إن المقاومة نجت من ضربة الاحتلال بالشمال، ويتواجد مقاتلو المقاومة في كل من مخيم الشاطئ وجباليا والشجاعية.

وأضاف أنه بالرغم من غياب تواجد نظامي للمقاومين؛ فإن القناصين ومخططي الكمائن لا يزالون فاعلين بالمنطقة.

وقال ضابط في جيش الاحتلال للجارديان، إنه سواء أن المقاومين لم يغيبوا عن الشمال أصلا أو عادوا من جديد فهم موجودين بالفعل.

وأشار مايلستون، إلى أن المقاومة تقوم بنوع من أعمال الشرطة في مناطق الشمال من خلال هيئة الدفاع المدني التي وصفها بأنها موالية لحركة حماس.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى إن حماس ما تزال تحتفظ بسيطرة صارمة على الجنوب، حيث يتركز قسم كبير من السكان، على الرغم من انهيار النظام المدني في المناطق الوسطى.

وعن مزاعم جيش الاحتلال بالقضاء على ثلث مقاتلي كتائب القسام، قال مايلستون، إنه من المتوقع أن تبدأ القسام بتجنيد الفلسطينيين، مضيفا أن قاذف الياسين سهل الاستخدام وبوسع شخص عمره 16 سنة أن يستخدمه.

وأوضحت الصحيفة، أن العودة الواضحة لحركة حماس في المناطق التي استولت عليها القوات "الإسرائيلية " وطهرتها خلال الهجوم الذي دام ما يقرب من 4 أشهر تؤكد الصعوبات التي يواجهها بنيامين نتنياهو، في الوفاء بوعده بالقضاء على حماس.
مصدر : وكالات
رقم : 1112904
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