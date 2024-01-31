الإمارات تعيّن أول سفير لها في سوريا منذ اندلاع الثورة عام 2011

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وضرورة استمرار تعزيزها في جميع المجالات".



وفي عام 2022 زار رئيس النظام السوري بشار الأسد الإمارات، في أول رحلة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الثورة في سوريا، ثم زارها مجدداً في 2023، بعد زلزال مدمر ضرب شمالي سوريا.



وبعد أشهر من كارثة الزلزال ألغت جامعة الدول العربية قرار تعليق عضوية سوريا، بعد استمراره لأكثر من عقد.



واستأنف النظام السوري العلاقات الدبلوماسية مع المنطقة العربية تدريجياً في السنوات الأخيرة، بعدما استدعت دول عربية كثيرة سفراءها وأغلقت مقارّ السفارات، رداً على حملة القمع التي شنَّها بشار الأسد على احتجاجات ضده في 2011.

