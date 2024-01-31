آية الله رئيسي: نرى مظاهر التقدم في كل انحاء البلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به آية الله رئيسي خلال زيارته واعضاء الحكومة صباح اليوم الأربعاء لمرقد الامام الخميني الراحل (رض) على اعتاب الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة، لتجديد العهد والميثاق مع اهدافه السامية.



وأوضح: في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية لا بد لي من القول بأن شعورنا ومجتمعنا وشعوب العالم هو أن الإمام لا يزال حيا، وهذه الحياة ليست حياة جسدية بل حياة تراثه الثمين الذي يتعاظم في العالم يوماً بعد يوم.



واعتبر رئيس الجمهورية، فلسطين وتحرير القدس الشريف القضية الأولى للعالم الإسلامي وقال: ان الإمام الراحل قال ان الكيان الغاصب زائل ، وعندما ننظر إلى المشهد اليوم نرى أننا نقترب من تحقيق هذا الامر يوما بعد يوم، وهذا يعني حياة تراث الامام.



واعتبر آية الله رئيسي تراث الإمام (رض) بانه مناهض للاستكبار، وأضاف: هذه الثورة لا تزال لها موقفها المناهض للاستكبار، وقد تشكلت في أنحاء مختلفة من العالم كراهية لا سابق لها تجاه الاستكبار والكيان الصهيوني.



وقال رئيس الجمهورية ان قائد الثورة يؤكد دائما للحكومة والمسؤولين ورجال الدولة على ضرورة الحفاظ على تراث الامام ونظرته واتباع اهدافه . لقد علمنا الإمام أنه من الممكن الالتزام بالمبادئ وتحقيق التقدم في الوقت ذاته.



وفي الاشارة الى الانتخابات البرلمانية المقرر ان تجري يوم 1 اذار/مارس وبالتزامن معها انتخابات مجلس خبراء القيادة قال رئيس الجمهورية: نحن على أعتاب الانتخابات التي تعتبر احد مظاهر صوت الشعب وهو ما علمنا اياه الإمام وارسى ركائزه في البلاد، ومن المهم جداً الاهتمام بالجمهورية، ورأي الشعب، وصوت الشعب. هذه الحياة هي تراث الإمام الثمين.



ولفت الى ان الامام الراحل رفع راية قضية فلسطين وتحرير القدس وقال: لقد كان إرث الإمام مناهضا الظلم والاستكبار وهو ما كان يتجلى في كلامه على الدوام ، ولا تزال هذه الثورة متمسكة بموقفها المناهض للاستكبار الذي تبلور في مختلف أنحاء العالم.



واضاف: إن الكراهية التي تبلورت اليوم تجاه الكيان الصهيوني والاستكبار الاميركي ، أي تجاه أولئك الذين يريدون الهيمنة على العالم اليوم، غير مسبوقة وفريدة من نوعها في العالم.



وقال آية الله رئيسي: ان وكالة المخابرات المركزية الاميركية أعلنت أمس رسميا "يجب أن نقر أننا لم نعد القوة الاوحد في العالم" واعتقد ان قوى صاعدة برزت في عالم اليوم ولم يعد اولئك هم القوة الاوحد، وهذا هو في الواقع تراث الإمام.



واعتبر الاهتمام بالمحرومين والمظلومين والفقراء ، من تعاليم الإمام الراحل، وأوضح: إن تأكيد قائد الثورة دائماً علينا وعلى رجال الدولة ومن يتولون المسؤولية والخدمة في مختلف انحاء البلاد هو الحفاظ على رؤية الإمام وتراث الإمام (رض) واتباع أهدافه.



وأضاف: نحن نرى مظاهر التقدم في كل مكان في البلاد. لقد انجز الشباب أشياء عظيمة، حيثما دخلوا بالإيمان بالله والثقة بالنفس، سواء في مرحلة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، أو في العلوم والتكنولوجيا، أو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.



وقال رئيس الجمهورية: إن القضايا التي أكد عليها قائد الثورة في خطاباته الأخيرة هي الاهتمام بالشعب وقوة الشعب وحضور الشعب وأيادي الشعب القادرة، وهذا درس لنا، وهذا هو نفس الطريق الذي اختطه الامام. لقد علمنا أنه ينبغي الاهتمام بمشاركة الشعب في السياسة والاقتصاد، وحيثما يتواجد الشعب تحل العقد.



وأضاف آية الله رئيسي: اننا نعتقد أنه من الممكن التمسك بالأسس والمبادئ، أي ذات ما أسسه الإمام، وان تكون لنا دولة متقدمة في الوقت ذاته.



وقال رئيس الجمهورية: ان الشعب الإيراني العظيم بذل الجهود واحبط في مختلف المجالات مخططات الاعداء الذين يشعرون باليأس والاحباط لأن المبادئ والأسس والمؤشرات في عالم اليوم، تبشر بحضارة جديدة ارسى الامام اسسها.



وقال: ان ما يتابعه أبناء الإمام الراحل اليوم في مختلف أنحاء البلاد والمنطقة هو أن الحضارة المرتكزة على الدين والقيم الدينية يمكن أن تؤثر في نمط حياة الناس والانسان المعاصر، ومظاهر ذلك بارزة تماما ، وهذا العهد يوجب الالتزام للجميع.