خارجية إيران تلغي التأشيرات مع 28 دولة اعتبارًا من 4 فبراير

واوضح بيكدلي: ان وزارة الخارجية أخطرت الجهات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات من جانب واحد مع 28 دولة.



وقال: بناءً على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة للسفر إلى إيران اعتبارًا من 4 فبراير عام 2024.



وأشار بيكدلي إلى هذه الدول منها السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قيرغيزستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل. والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروسيا والهند.



واضاف انه يمكن للمواطنين الهنود دخول إيران من المصادر الجوية دون الحاجة إلى تأشيرة، ويجب عليهم الحصول على تأشيرة للدخول عبر الحدود البرية.