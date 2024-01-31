تطورات يوم 117 من ملحمة طوفان الأقصى

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، تدمير دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها.



كذلك، أعلنت الكتائب استهداف دبابة من نفس النوع وبالقذيفة نفسها غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع. كما أشارت إلى استهدافها تحشدات الاحتلال المتوغلة شمال قطاع غزة بمفارز الهاون.



بدورها، أعلنت سرايا القدس تنفيذ عمليات استهداف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ (بدر1 و 107) على تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.



واستهدف مقاومو السرايا مجموعة من جنود الاحتلال تتحصن في أحد المباني، بصاروخ 107 موجه، في محور التقدم شمال غرب المنطقة الوسطى من قطاع غزة.



كذلك، استهدفت السرايا جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محور التقدم شرق مخيم البريج.



من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين خوض مقاوميها اشتباكات مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية لمدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.



وفي عملية استحكام مدفعي، استهدف مقاومو الكتائب تموضعاً وانتشاراً لجنود الاحتلال في غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأكد المقاومون تحقيق إصاباتٍ مباشرة في صفوف قوات الاحتلال المستهدفة.



أما كتائب شهداء الأقصى، فتمكن مقاوموها من قنص جندي إسرائيلي في محور غرب مدينة خان يونس.



كذلك، استهدفوا تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته بقذائف الهاون وصواريخ "الأقصى" قصيرة المدى غرب المدينة.



يُشار إلى أنّ الإعلام الإسرائيلي أفاد، صباح اليوم، بارتفاع حصيلة قتلى "الجيش" الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 560، بينهم 223 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع.



ووفق بيانات "الجيش" الإسرائيلي، أصيب 2797 جندياً إسرائيلياً منذ بدء الحرب على القطاع، بينهم 424 جندياً إصابتهم خطرة، و726 جندياً إصابتهم متوسطة، و1647 إصابتهم طفيفة.



أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتكاب الاحتلال 16 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 150 شهيداً، و313 مصاباً.



وبذلك، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، بحسب إحصاءات الوزارة، إلى 26 ألفاً و900 شهيد، و65 ألفاً و949 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأكّدت الوزارة أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وبالتزامن مع ذلك، أكّد مصدر في غزة أنّ الاحتلال يواصل حصار 3 مراكز إيواء وقصف محيط مستشفى الأمل بوابل كثيف من القذائف المدفعية.



وقال مصدر إنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي نسف مربعاً سكنياً وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حي المنارة جنوبي شرقي المدينة.



وأفاد باستشهاد فلسطينيين أحدهما طفل، إثر قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وذكر أن 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات من جراء قصف إسرائيلي لعربة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.



وشنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جنوبي مدينة غزة.