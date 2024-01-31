تحذير بشأن امتداد الحرب في غزة إلى شهر رمضان!

وقال المسؤول المصري إنه "يجب التوصل لاتفاق بشأن المختطفين الإسرائيليين في تلك الفترة"، حسبما نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، التي زعمت إلى أن "القاهرة تعتقد أنه يجب على واشنطن أن تمارس ضغوطا أكبر على إسرائيل لإنهاء الحرب".



وتواجه تل أبيب معضلة بشأن قضية معبر رفح تتمثل في رغبتها في خلق وضع استراتيجي جديد في غزة، لمنع "حماس" من مهاجمة الإحتلال مرة أخرى في المستقبل.



وبحسب موقع "كان"، فإن هناك تحذيرات من أن أي خطوة تتعلق بالسيطرة الإسرائيلية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ستجعل اتفاق السلام بين "إسرائيل" ومصر "في خطر".