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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 18:58

العثور على شيء مريب بالقرب من سفارة إسرائيل في ستوكهولم

العثور على شيء مريب بالقرب من سفارة إسرائيل في ستوكهولم
إذ قال متحدث باسم الشرطة إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة عند الساعة 1210 بتوقيت غرينتش وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيراً.

كما أضاف المتحدث باسم الشرطة السويدية أن فريق التعامل مع المتفجرات في طريقه للتحقق من الأمر. ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حجم أو شكل الشيء الذي عثر عليه لحين التحقق منه.

فيما ذكرت قناة إس في تي التلفزيونية أن عدة سيارات للشرطة موجودة في المكان، وتم فرض طوق أمني حول منطقة واسعة. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السفارة الإسرائيلية.
رقم : 1112959
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