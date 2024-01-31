الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 19:07

منحهم الأمان ثم قصفهم.. نائبة بريطانية تثير قضية استهداف الاحتلال لأطباء في غزة

منحهم الأمان ثم قصفهم.. نائبة بريطانية تثير قضية استهداف الاحتلال لأطباء في غزة
حيث أثارت أليسيا كيرنز، النائبة البرلمانية المنتمية إلى حزب المحافظين ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، المخاوف بشأن الهجوم خلال مناقشة برلمانية في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، حول قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل.

كان المجمع الكائن في بلدة المواصي جنوب غزة يضم طاقم عمل من جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ويقوده وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميلباند، الذي كان ضمن فريق طوارئ طبي يعمل في مجمع ناصر الطبي القريب.

وفي حوالي الساعة السادسة صباحاً في 18 يناير/كانون الثاني، قُصفت المنشأة عن طريق قنبلة، وقالت أليسيا إنها أُلقيت عن طريق مقاتلة إف 16، فيما قالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية سابقاً إن الضربة تسببت في إصابة العديد من أفراد الطاقم وأحد الحراس المرافقين لهم، بإصابات غير خطيرة، وتسببت في أضرار شديدة بالمجمع.

وأوضحت النائبة البريطانية: "لحسن الحظ، الأطباء الأربعة الذين كانوا يعيشون هناك أُصيبوا فقط، مع أن ذلك (الحادث) نفسه يعد مدعاة للقلق".

وقالت إنه قبل شهر، وتحديداً في 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، تأكد عبر قنوات وزارة الدفاع البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سجل الإحداثيات الخاصة بموقع قاعدة المساعدات الإنسانية وحددها مكان عدم اشتباك، وموقع مساعدات إنسانية محمياً وحساساً".

قالت أليسيا: "أشعر بقلق بالغ من أن تكون الغارات الجوية لا تزال تحدث"، وسألت عن رد جيش الاحتلال الإسرائيلي حول هذا الأمر وما إذا كانت الحكومة قد اطلعت على تصاريح لاستهداف الموقع بالضربات.

من جانبه، اعترف أندرو ميتشيل، وزير الدولة في الخارجية البريطانية، بوقوع الهجوم وقال إنه أُثير عن طريق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، وعن طريق السفير البريطاني في إسرائيل، سايمون والترز، لكنه لم يجب على التساؤلات المحددة التي أثارتها النائبة البريطانية أليسيا كيرنز.

أضاف ميتشل: "نُذكّر الحكومة الإسرائيلية باستمرار بواجباتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. يعد قصف المجمع شأناً خطيراً للغاية، تماماً مثلما قالت (أليسيا)، ويجب إثارة المسألة على أعلى مستوى".

في أعقاب القصف، قالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين البريطانية (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إنهما تعملان مع الأمم المتحدة لتحديد ما حدث وضمان "السلامة المستمرة لفرقنا وقابلية استمرار عملهم الإنساني الحيوي".

وقالت جمعية العون الطبي للفلسطينيين في وقت سابق هذا الشهر: "نؤكد مجدداً على دعوتنا بأن العاملين في المجال الإنساني والمدنيين يجب أن يكونوا محميين في كل الأوقات من أي هجوم"، لكنها رفضت التعليق بأكثر من هذا إلى أن تتضح التفاصيل.

بينما قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة إن وزارته تضع تراخيص الصادرات "تحت مراجعة دقيقة ومستمرة"، وتستطيع "تعديل، أو تعليق، أو رفض، أو إلغاء التراخيص" عندما تكون غير متسقة مع معايير تراخيص الصادرات الاستراتيجية.

لكن الوزارة لن تقول ما إذا كان هجوم 18 يناير/كانون الثاني الذي نفذته طائرة إف 16 أثر بشكل محدد على تراخيص تصدير الأسلحة، أو كيفية حدوث ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع ناصر الطبي يقع تحت حصار قوات الاحتلال منذ وقت سابق هذا الشهر.
رقم : 1112962
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
31 كانون الثاني 2024
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
31 كانون الثاني 2024
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
31 كانون الثاني 2024
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
31 كانون الثاني 2024
نشاط لفرقة "صول" في غزة
نشاط لفرقة "صول" في غزة
31 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
31 كانون الثاني 2024
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
31 كانون الثاني 2024
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
31 كانون الثاني 2024
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
31 كانون الثاني 2024
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
31 كانون الثاني 2024
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
31 كانون الثاني 2024
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
31 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
آفاق العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي في ظل إغلاق ملف عضوية السويد