مسؤول تركي يكشف تاريخ زيارة الرئيس أردوغان لمصر

إذ قال مسؤول تركي، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 12 فبراير/شباط المقبل.



كما أضاف المسؤول أن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 فبراير/شباط المقبل، بعدما رقَّت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وتبادلتا السفراء العام الماضي، بعد عشر سنوات من توتر العلاقات.



بدورها ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل؛ في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من عشر سنوات من توتر العلاقات.



الرئيسان التركي والمصري يتصافحان في حفل افتتاح مونديال قطر / وكالة الأناضول

أضاف تقرير الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين الرئيس التركي والرئيس المصري، على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.



خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد عمرو الحمامي، استكمالاً لجهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها.



حيث نشر حساب الرئاسة التركية على منصة إكس صوراً لاستقبال الرئيس التركي للسفير المصري الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث التُقطت صور تذكارية مع السفير وأسرته.



قبل ذلك أعلنت تركيا ومصر ببيان مشترك، في يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- وترشيح "صالح موطلو شن" سفيراً في القاهرة، وعمرو الحمامي سفيراً في أنقرة.



كما أنه في 10 سبتمبر/أيلول 2023، التقى الرئيس التركي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال الرئيس التركي إن اللقاء كان إيجابياً وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.