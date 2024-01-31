الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 20:47

مسؤول تركي يكشف تاريخ زيارة الرئيس أردوغان لمصر

مسؤول تركي يكشف تاريخ زيارة الرئيس أردوغان لمصر
إذ قال مسؤول تركي، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2024، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 12 فبراير/شباط المقبل.

كما أضاف المسؤول أن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 فبراير/شباط المقبل، بعدما رقَّت الدولتان العلاقات الدبلوماسية وتبادلتا السفراء العام الماضي، بعد عشر سنوات من توتر العلاقات.

بدورها ذكرت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أتراك مطلعين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور مصر الشهر المقبل؛ في مسعى لاستعادة العلاقات بعد أكثر من عشر سنوات من توتر العلاقات.

الرئيسان التركي والمصري يتصافحان في حفل افتتاح مونديال قطر / وكالة الأناضول
أضاف تقرير الوكالة الأمريكية، أنه من المتوقع أن تركز المحادثات بين الرئيس التركي والرئيس المصري، على شحنات المساعدات للفلسطينيين في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد عمرو الحمامي، استكمالاً لجهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها.

حيث نشر حساب الرئاسة التركية على منصة إكس صوراً لاستقبال الرئيس التركي للسفير المصري الجديد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، حيث التُقطت صور تذكارية مع السفير وأسرته.

قبل ذلك أعلنت تركيا ومصر ببيان مشترك، في يوليو/تموز الماضي، إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء -لأول مرة منذ 10 سنوات- وترشيح "صالح موطلو شن" سفيراً في القاهرة، وعمرو الحمامي سفيراً في أنقرة.

كما أنه في 10 سبتمبر/أيلول 2023، التقى الرئيس التركي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، وقال الرئيس التركي إن اللقاء كان إيجابياً وجرى خلاله طرح مسألة تبادل الزيارات.
رقم : 1112985
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
31 كانون الثاني 2024
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
31 كانون الثاني 2024
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
31 كانون الثاني 2024
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
31 كانون الثاني 2024
نشاط لفرقة "صول" في غزة
نشاط لفرقة "صول" في غزة
31 كانون الثاني 2024
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
قائد الثورة : الهوية الحقيقة لطهران ؛ هي الريادة والروح الثورية
31 كانون الثاني 2024
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
بسبب "معاداة السامية"... الملياردير الأميركي كينيث غريفين يوقف تمويله لجامعة هارفارد
31 كانون الثاني 2024
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
مدمرة أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في البحر الأحمر
31 كانون الثاني 2024
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
عشية عشرة الفجر المباركة .. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الراحل (ره)
31 كانون الثاني 2024
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
31 كانون الثاني 2024
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
31 كانون الثاني 2024
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
31 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"
الحصار اليمني يخنق الاقتصاد الإسرائيلي و موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الكيان
الكيان الصهيوني ينتقم من محكمة العدل الدولية
آفاق العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي في ظل إغلاق ملف عضوية السويد