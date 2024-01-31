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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 ساعة 20:55

امير عبداللهيان يدعو نظيره السعودي لزيارة طهران

امير عبداللهيان يدعو نظيره السعودي لزيارة طهران
جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاربعاء بين وزيري الخارجية الايراني والسعودي، حيث استعرضا بعض القضايا الثنائية، وارضيات التعاون المشترك، بالاضافة الى قضايا اقليمية مثل التطورات بغزة ومنطقة البحر الاحمر.

كما تطرق الجانبان في هذا الاتصال الى موضوع استئناف الرحلات الجوية لنقل المعتمرين الايرانيين، وزيارة وفد فني سعودي بهذا الخصوص؛ مع تاكيد وزير خارجية السعودية على التسريع في وتيرة الاجراءات لبدء رحلات العمرة للرعيا الايرانيين.

واعرب وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي في مباحثاتهما الهاتفية اليوم، عن رضاهما لسير التعامل الثنائي، ونوها الى ضرورة توسيع وتعميق التعاون بين طهران والرياض بشتى المجالات التي تهم البلدين.
رقم : 1112986
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