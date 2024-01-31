الخزانة الأميركية: واشنطن فرضت عقوبات على شبكة مالية لإيران وحزب الله اللبناني

وأوضحت الوزارة في بيان، بانه تقوم شركة "Mira Ihracat Ithalat Petrol) "Mira) التي يقع مقرها في تركيا، بشراء ونقل وبيع السلع الإيرانية في السوق العالمية. ويشرف على أنشطة "ميرا" الميسر المالي لحزب الله المدرج في قائمة الولايات المتحدة والمقيم في إيران علي قصير، ويتم في النهاية تقاسم الأرباح من مبيعات "ميرا" مع حزب الله. وقد استخدم المسؤولان الماليان لحزب الله محمد قصير ومحمد أمير الشويكي "ميرا" لإجراء النشاط التجاري إبراهيم طلال العوير وهو الرئيس التنفيذي ومالك شركة "ميرا" تحت الاسم المستعار "إبراهيم أغاوغلو"، ويعمل مع محمد قصير والشويكي لتوجيه أنشطة "ميرا" التجارية.



ولفت البيان الى انه تم فرض عقوبات على شركة "Mira Ihracat Ithalat Petrol" لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه. كما تم تصنيف إبراهيم طلال العوير لامتلاكه شركة ميرا أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.



واردف بانه تم فرض عقوبات على علي قصير سابقًا في ايلول 2019 وايلول 2021، على التوالي، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن المسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس رستم قاسمي وحزب الله.



وذكر بان شركة Yara Offshore SAL "يارا" ومقرها لبنان هي شركة أخرى تابعة لحزب الله قامت، باستخدام السفن الخاضعة للعقوبات، بتسهيل مبيعات كبيرة من السلع الإيرانية إلى النظام السوري، والتي دفع النظام السوري مقابلها ملايين الدولارات لشركة "يارا". كما أجرت "يارا" معاملات نيابة عن حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة والشركة الأمامية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، Concepto Screen S.A.L.، والتي أدرجها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سابقًا على لائحة العقوبات، في 25 ايار 2022 لأنه تم استخدامه من قبل محمد قصير ومسؤول فريق التمويل غير المشروع لحزب الله المصنف من قبل الولايات المتحدة محمد قاسم البزال لتسهيل المعاملات التجارية التي من المحتمل أن يستفيد منها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.



ولفت البيان الى انه تم فرض عقوبات على شركة "Yara Offshore SAL" لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.



واشار الى انه تشارك شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر ومقرها لبنان، في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال تسهيل شحن السلع الإيرانية التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات إلى سوريا. وتعمل "Hydro" تحت إشراف كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس وتحافظ على علاقات تجارية مع حزب الله المدرج على قائمة الولايات المتحدة وشركة الواجهة التابعة للحرس الثوري الإيراني فيلق القدس، Concepto Screen S.A.L، ومقرها لبنان.



وذكر بانه تم فرض عقوبات على شركة "هيدرو" لتأجير معدات الحفر لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



واشار البيان الى انه نتيجة لإجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.