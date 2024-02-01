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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 08:35

الخزانة الأمريكية: قطع الدعم الغربي عن أوكرانيا يعني انتصار روسيا

الخزانة الأمريكية: قطع الدعم الغربي عن أوكرانيا يعني انتصار روسيا
وأشارت يلين خلال لقائها بنائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، يوم الأربعاء، إلى أن نجاحات أوكرانيا في ميدان القتال مرتبطة بالدعم الغربي.

وأضافت: "علينا أن نواصل دعم أوكرانيا في الدفاع عن النفس بمختلف الطرق، بما فيها الاقتصادية".

ودعت يلين الكونغرس إلى "العمل بسرعة" لتقديم المساعدة لأوكرانيا، محذرة من أن عدم القيام بأي خطوات "سيؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل ولأمننا الجماعي".

وأكدت أن الإدارة الأمريكية تصر على أن يصادق الكونغرس على تقديم 11.8 مليار دولار لأوكرانيا بمثابة الدعم المباشر للميزانية.

يذكر أن المساعدات المذكورة لدعم الميزانية الأوكرانية جزء من حزمة مساعدات أوسع لأوكرانيا تضم نحو 60 مليار دولار ضمن تشريع جديد طلب البيت الأبيض من الكونغرس المصادقة عليه في أكتوبر الماضي.
رقم : 1113085
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