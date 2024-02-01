الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 شباط 2024 ساعة 08:37

"القسام" تعلن استهداف وتدمير آليات صهيونية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة

"القسام" تعلن استهداف وتدمير آليات صهيونية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة
وأكدت الكتائب عبر بيانات على "تلغرام"، تدمير دبابة من نوع "ميركافا 4" جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها، واستهداف دبابتين وجرافة في تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وأضافت أنها استهدفت دبابة أخرى في مدينة خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.

من جانبها قالت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات صهيونية في منطقة العرايشية ومنطقة بطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس.

وأعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات "إسرائيلية" في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

وبينت أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط جورة العقاد بخان يونس.

وأضافت أنها نفذت عمليات قصف بقذائف الهاون وصواريخ "بدر 1"، وصواريخ 107، على تجمعات لجنود وآليات للجيش الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.
رقم : 1113086
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
1 شباط 2024
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
1 شباط 2024
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
1 شباط 2024
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
1 شباط 2024
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
1 شباط 2024
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
1 شباط 2024
لا فرح في الكويت وغزة تُذبح.. الشعب العربي في وجه "إسرائيل"
لا فرح في الكويت وغزة تُذبح.. الشعب العربي في وجه "إسرائيل"
1 شباط 2024
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
31 كانون الثاني 2024
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
31 كانون الثاني 2024
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
رئيس مجلس مستوطنة المطلة يقر بتضرر 130 منزلاً منذ بداية القتال مع حزب ال له
31 كانون الثاني 2024
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
"قلقيلية أكثر الساحات سخونة اليوم"..
31 كانون الثاني 2024
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
آخر التفاصيل عن عمل وأداء الأقمار الاصطناعية الايرانية الثلاثة
31 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"