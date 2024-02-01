"القسام" تعلن استهداف وتدمير آليات صهيونية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة

وأكدت الكتائب عبر بيانات على "تلغرام"، تدمير دبابة من نوع "ميركافا 4" جنوب غرب مدينة غزة واشتعال النيران فيها، واستهداف دبابتين وجرافة في تل الهوا جنوب غرب المدينة.



وأضافت أنها استهدفت دبابة أخرى في مدينة خان يونس جنوبي القطاع المحاصر.



من جانبها قالت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات صهيونية في منطقة العرايشية ومنطقة بطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس.



وأعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات "إسرائيلية" في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.



وبينت أن عناصرها تمكنوا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط جورة العقاد بخان يونس.



وأضافت أنها نفذت عمليات قصف بقذائف الهاون وصواريخ "بدر 1"، وصواريخ 107، على تجمعات لجنود وآليات للجيش الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خان يونس.