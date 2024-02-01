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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 09:23

فنزويلا للولايات المتحدة: لا أحد يستطيع أن يبتزنا ومحاولاتكم ستفشل

فنزويلا للولايات المتحدة: لا أحد يستطيع أن يبتزنا ومحاولاتكم ستفشل
وقال خيل في منشورٍ له في موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي إنّه "لا أحد يستطيع أن يبتز فنزويلا"، مضيفاً: "مرّةً أخرى سيُعطي شعبنا دروساً في الكرامة للإمبريالية الأميركية المُنحطّة".

كما لفت إلى أنّ "فنزويلا وشعبها هزما كل أنواع العدوان والتدخّل"، معقباً أنّ بلاده "ستواصل الانتصار تحت العباءة المقدسة للدستور".

وشدد وزير الخارجية على أنّ "فنزويلا الحرة ذات السيادة، سوف تنتصر دائماً".

وأمس الأربعاء، رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الضغوط التي تتعرض لها بلاده، قائلاً: "لا للابتزاز، لا للتهديدات، لا للعنف، لا لإمبراطورية أميركا الشمالية".

وتأتي تصريحات الرئيس الفنزويلي ووزير الخارجية بعد أن دعت الولايات المتحدة إلى إعادة مرشحي المعارضة المستبعدين، بسبب عدم أهليتهم، إلى مناصبهم، قبل الانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنّ بلاده تراجع سياسة العقوبات على فنزويلا، بعد أن أيّدت محكمة عليا حظراً يمنع المرشحة الرئاسية ماريا كورينا ماتشادو (56 عاماً) من تولّي المنصب.

وكانت المحكمة العليا في فنزويلا، قضت، منذ أيام عدّة، بعدم أهلية مرشحة المعارضة ماتشادو، للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري.

وأيّدت المحكمة الحكم الصادر في حق ماتشادو، والذي يقضي بمنعها من تولّي مناصب عامة لمدّة 15 عاماً، كما أصدرت قراراً مماثلاً في حقّ المرشّح المحتمل هنريكي كابريليس، الذي خاض الانتخابات الرئاسية مرتين.
رقم : 1113093
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