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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 09:29

هجوم مسلح على كنيسة في الكونغو الديمقراطية يسفر عن ضحايا

هجوم مسلح على كنيسة في الكونغو الديمقراطية يسفر عن ضحايا
ووقع الهجوم في وقت متأخر الثلاثاء في باييتي بالقرب من بلدة أويتشا في منطقة بيني.

وقال نيكولاس كيكوكو، رئيس بلدية أويتشا، إنّه جرى نقل 8 جثث لمدنيين قُتلوا على يد تحالف القوى الديمقراطية إلى برّاد مستشفى البلدة، مضيفاً أنّ "من بينهم 5 مسيحيين قُتلوا خلال حضورهم قداساً في باييتي". 

وتقع باييتي في مقاطعة شمال كيفو بالقرب من الحدود مع مقاطعة إيتوري، وكلا المقاطعتين وضعتهما السلطات تحت ما يسمى بـ"حالة الحصار" عام 2021.

ويسمح هذا الإجراء باستبدال المسؤولين المدنيين في المقاطعة بضباط من الشرطة والجيش من أجل محاربة الجماعات المسلحة.

وكان تحالف القوى الديمقراطية، وهو ائتلاف متمرّد نشأ في أوغندا، قد ظهر في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 1995. ويعد التحالف من أخطر الميليشيات في المنطقة المضطربة، وقد بايع تنظيم "داعش" عام 2019.
رقم : 1113097
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