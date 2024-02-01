العدوان الأميركي-البريطاني يتجدد على اليمن: غارات تستهدف الحُديدة وصعدة

أفاد مصدر صحفي في العاصمة اليمنية صنعاء، فجر اليوم الخميس، بأنّ عدواناً أميركياً بريطانياً متواصلاً يستهدف مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.



وأضاف المصدر أنّ طائراتٍ حربية معادية تحلق بكثافة في أجواء مدينة الحُديدة، وذلك تزامناً مع شنّ غاراتٍ أميركية بريطانية متواصلة مُستهدفةً منطقة الجَبّانة شمالي الحُديدة.



وتناقلت وسائل إعلامٍ محلية يمنية أنّ طائراتٍ حربية شنّت تسع غاراتٍ على مدينة الحُديدة، اثنتين منها على منطقة "كيلو 16"، مؤكّدةً أنّ "العدوان لا يزال متواصلاً، كما لا يزال يُسمع تحليق الطائرات الأميركية في سماء المدينة".



يُذكر أنّ العدوان الأميركي البريطاني، شنّ مساء أمس الأربعاء، غارتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن.



وبتطرقه للرد على العدوان الأميركي البريطاني المُستمر ضد اليمن، قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار اليمنية، علي القحوم، للميادين إنّ العملية الأخيرة للقوات المسلحة "جاءت مباشرةً بعد العدوان على صعدة"، مؤكّداً أنّ هذه رسالةٌ واضحة بالجاهزية والاستعداد.



ولفت القحوم إلى وجود تحركاتٍ واضحة للأميركي والبريطاني للتصعيد البري تجاه اليمن، والتحضيرات لعمل عسكري باستخدام المرتزقة.



وشدّد عضو المجلس السياسي للحركة اليمنية على أنّ العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة لبلاده "مستمرة، وتؤكد أنّه لا يمكن ثني القوات المسلحة عن معادلة نصرة غزة".



وفي سياقٍ متصل، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، إنّ التلويح البريطاني باستعمال المساعدات الإنسانية كسلاحٍ ضد الشعب اليمني يمثّل "سقوطاً مخزياً".



وجدّد العزي التشديد على أنّ التلويح البريطاني "لن يثني الشعب اليمني عن مواصلة انحيازه الإنساني العادل إلى المدنيين في غزّة"، مُعتبراً الملاحة البحرية في البحر الأحمر "آمنة إلى كل الوجهات، ما عدا وجهة الكيان الصهيوني فقط".



يُشار إلى أنّ المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أكد، مساء أمس الأربعاء، أنّ القوات البحرية نفّذت عمليةً عسكرية نوعية، استهدفت فيها السفينة التجارية الأميركية "KOI"، والتي كانت متجهةً إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وأشار إلى أن الاستهداف تمّ باستخدام عدة صواريخ بحرية مناسبة أصابت هدفها بشكل مباشر، مُضيفاً بأنّ العملية نُفذت بعد ساعاتٍ فقط من استهداف القوات البحرية للمدمرة الأميركية "يو أس أس غريفلي" بعدّة صواريخ بحرية في البحر الأحمر، مؤكداً أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة.