مجلس بلدية شيكاغو يصدر قراراً يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً على قطاع غزة

وجاء القرار، بحسب المجلس، ثمرة جهود عدد من المنظمات العربية والصديقة، أبرزها شبكة المنظمات الأميركية - الفلسطينية، وتأييد واضح من عمدة المدينة براندون جونسون.



وبعد ساعات من النقاش، تم تقليص الإجراء إلى صوت واحد، صوت العمدة براندون جونسون، ومع انتهاء تصويت المجلس عند 23 نعم و 23 لا. أدى تصويت جونسون الفاصل إلى رفع الإجراء إلى 24 نعم و 23 لا.



ويدعو القرار، الذي رعته عضو المجلس، دانييل لاسباتا، الكونغرس والرئيس الأميركي جو بايدن إلى "تسهيل السلام الدائم في غزة بدءاً بوقف دائم لإطلاق النار".



وقال حاتم أبو دية، الرئيس الوطني لشبكة الجالية الفلسطينية الأميركية (USPCN)، في بيان: "الآن نمضي قدماً لاستخدام هذا النصر كمصدر إلهام لمواصلة مطالبة جو بايدن بالتوقف عن دعم الإبادة الجماعية ضد شعبنا".



وكما هو معتاد، بحسب التقارير التي نشرت لاحقاً، فقد وصفت جماعات يهودية القرار بأنه "خطير".



ويوم أمس، أصدرت نحو 50 مدينة في الولايات المتحدة قرارات تدعو لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني.



وأوضح الموقع أنّه من بين المدن التي اتخذت هذا القرار، 14 مدينة على الأقل تصنّف "حيوية ومتأرجحة"، في فترة الانتخابات الرئاسية مثل ميشيغان "ممّا يزيد الضغط على الرئيس الحالي جو بايدن".



من جهتها، أكدت وكالة "رويترز" أنّ العديد من قرارات وقف إطلاق النار أُقرّت في الولايات التي يديرها الديمقراطيون، مشيرةً إلى أنّ المناطق التي يمكن أن تكون حاسمة في الانتخابات الرئاسية هذا العام مدرجة أيضاً في القائمة.