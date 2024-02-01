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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 10:06

العراق: المقاومة الإسلامية تعلن مهاجمة ميناء حيفا بالطيران المُسيّر

العراق: المقاومة الإسلامية تعلن مهاجمة ميناء حيفا بالطيران المُسيّر
وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية الهجوم في بيانٍ مُقتضب نشرته فجر الخميس، قالت فيه إنّها "تؤكّد استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، كما أشارت إلى أنّ عمليتها تأتي استمراراً  بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفالٍ ونساء وشيوخ .

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية أعلنت، الاثنين، استهدافها بواسطة الطيران المسيّر هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تبنّت يوم الأحد، ضمن عدّة عمليات، قصف منشأة "زفولون" البحرية الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة بالطائرات المُسيّرة.

وأمس الأربعاء، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد توثّق إطلاقها طائراتٍ مُسيّرة في اتجاه هدفٍ عسكري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وتتواصل عمليات المقاومة العراقية منذ دخولها ملحمة طوفان الأقصى وإعلانها إطلاق عملياتها لمهاجمة كيان الاحتلال الإسرائيلي، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة ومقاومته الباسلة، واستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، رداً على دعم الولايات المتحدة العدوان الإسرائيلي المُستمر على القطاع.
رقم : 1113107
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