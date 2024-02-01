قاض فيدرالي يرفض دعوى قضائية لمنع الدعم الأميركي 'لإسرائيل'

وقال هذا القاضي الفيدرالي الأميركي: «ان من واجب كل فرد مواجهة حصار غزة ولكن على المحكمة البقاء ضمن نطاق ولايتها القضائية».



وقال القاضي إن المحكمة تناشد المدعى عليهم دراسة نتائج دعمهم الثابت لحصار الفلسطينيين في غزة، مضيفا « الأدلة القاطعة أمام هذه المحكمة تتوافق مع استنتاجات محكمة العدل الدولية» .



وأكد أن الأدلة تشير إلى أن معاملة الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين بغزة قد تشكل إبادة جماعية.



وسعى المدعون في القضية إلى منع الحكومة الأميركية من تقديم المساعدات العسكرية لكيان الاحتلال، قائلين أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي إن القيام بذلك يعد انتهاكًا لقوانين الإبادة الجماعية الدولية والمحلية.



وانحاز القاضي في النهاية إلى جانب محامي الحكومة الأميركية، الذين جادلوا بأن المحاكم تفتقر إلى السلطة على بعض القرارات السياسية التي يتخذها الكونغرس والسلطة التنفيذية.