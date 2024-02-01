مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو

مع تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على اهلنا في غزة،تتطلّع الشعوب العربية الى ان ترتقي الانظمة السياسية الحاكمة فيها الى مقاطعة هذا الكيان الارهابي سياسيا او اقتصاديا، سيما بعد قطع بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلـي أو خفضها إلى أدنى مستوى، وهو ما عزل العدو ومؤيّديه على الساحة الدولية.



كل أشكال مقاطعة العدو الصهيوني هي نوع من أنواع الم ق ا و م ة، ويجب تفعيلها وعدم التقليل من أهميتها وتأثيرها الاقتصادي والاعلامي والسياسي، وبلا شك ان الحرب أنهكت الاقتصاد في كيان الاحتلال وكلفته تبعات ضخمة ستكون معالجتها طويلة الأمد.