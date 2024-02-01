روسيا: ضرب أكثر من 100 هدف للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

وقال سافتشوك إنه "خلال الدفاع النشط، صدت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من اللواء 60 الميكانيكي واللواء 12 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي يامبولوفكا وكوزمينو".



وأضاف الضابط أن نيران المدفعية أصابت أكثر من 100 هدف في هذا الاتجاه.



وأشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه تم ضرب نقطتي تمركز للقوات وخمس مناطق تتركز فيها المعدات ومواقع مدفعية ميدانية للقوات الأوكرانية في مناطق سيفيرسك وغريغوروفكا ويامبول وسيريبريانكا.



وأوضح سافتشوك: "بلغت خسائر العدو في الساعات الـ24 الماضية، نحو 280 جندياً أوكرانياً وسبع مركبات".



وفي وقت سابق، فشلت ثلاث هجمات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، حيث حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي، لكنها لم تنجح.



ومنذ أيام أسفرت ضربة صاروخية روسية نُفذت في منطقة خاركوف عن مقتل أكثر من 130 عسكرياً أوكرانياً من كتيبة "كراكن" و"فيلق المتطوعين الروسي" (المعترف به منظمة إرهابية في روسيا) .



وفي 17 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية نفذت ضربة عالية الدقة، ودمرت نقطة تمركز مؤقتة للمسلحين الأجانب في مدينة خاركوف، معظمهم من المرتزقة الفرنسيين، وأكدت الوزارة حينها مقتل أكثر من 60 مسلحاً.