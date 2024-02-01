كلمة للسيد الحوثي اليوم حول آخر التطورات والمستجدات

اسلام تايمز (اليمن)- يطل قائد حركة أنصارالله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، عصر اليوم الخميس، في كلمة مرتقبة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية والفلسطينية والإقليمية.