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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 13:37
كلمة للسيد الحوثي اليوم حول آخر التطورات والمستجدات
وأعلنت قناة المسيرة أن الكلمة تبث على المسيرة والقنوات الوطنية وقنوات محور المقاومة عند الـ 4:00 عصرا بتوقيت صنعاء، الثالثة عصرا بتوقيت القدس الشريف.
رقم :
1113158
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