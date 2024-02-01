الصحة بغزة: 118 شهيدا و190 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



ويجدر بالذكر أن حصيلة العدوان الصهيوني وصل إلى 27.019 شهيدا و 66.139 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.