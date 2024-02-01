"صفقة محتملة ".. بعثة صندوق النقد الدولي تمدد زيارتها إلى مصر

وقال الموقع الأميركي إن بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر مددت زيارتها حتى نهاية الأسبوع، لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز 10 مليارات دولار.



وتناقش مصر، بحسب الموقع، زيادة في برنامجها الحالي البالغ 3 مليارات دولار، والذي لم يتم صرف سوى القليل منه بعد، كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضاً البنك الدولي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.



ومصر، وفقاً لـ"بلومبرغ"، هي بالفعل ثاني أكبر مقترض لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين التي تخلفت عن سداد ديونها.



ووفقاً للتقرير، لم يتضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويماً فورياً للجنيه المصري للتوقيع على صفقة.



ومن غير المتوقع أن يكون الداعمون التقليديون للقاهرة كدول الخليج الغنية التي انضمت إلى عمليات الإنقاذ السابقة لمصر، جزءاً من أي اتفاق جديد، وفقاً لمصادر الموقع الأميركي.