أبرز التطورات على الساحة الفلسطينية 1-2-2024

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي، بحسب إحصاءات الوزارة، إلى 27 ألفاً و19 شهيداً، و66 ألفاً و139 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأكّدت الوزارة أنّه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إنّ أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.



وطالب القدرة، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء، تدخلات عاجلة لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.



في غضون ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بـ "مرور 66 ساعة على مباشرة فرق الإغاثة عملها لإنقاذ الطفلة هند التي حاصرتها دبابات الاحتلال ولايزال مصيرهم مجهولاً".



وناشد الهلال الأحمر، المجتمع الدولي المساعدة والتدخل لحماية المدنيين والعاملين في الرعاية الصحية والعمل الإنساني.



وأفاد مصدر بأنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل سكنية شرق مجمع ناصر الطبي، لافتاً إلى أنّ 22 شهيداً من المناطق الغربية في خان يونس نقلت جثامينهم إلى مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة.



وأكّد أنّ الاحتلال نفذ إعدامات ميدانية قبل انسحابه الجزئي من مناطق في خان يونس.



وأضاف أنّ غارات إسرائيلية متواصلة على مدينة غزة ووسط القطاع، لافتاً إلى أن الاحتلال قصف النصيرات والمغازي والبريج وسط قطاع غزة.



كذلك، تحدث مصدرنا عن شهادات قاسية يرويها الفلسطينيون الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال صباح اليوم وعددهم 26.



يأتي ذلك في وقتٍ يشهد قطاع غزّة أزمةً إنسانية مُتفاقمة تعد من أسوأ الأزمات في القرن الحادي والعشرين، بحسب ما ذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية.



شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة اقتحامات تزامنت مع حملة اعتقالات طالت 39 شخصاً على الأقل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ولا سيما في مدن بيت لحم وجنين ونابلس وطوباس.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين عقب اقتحام بلدة عرابة جنوبي جنين ودهم عدّة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.



واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من قرية بيت إيبا غرب مدينة نابلس، وشابين من قرية سالم شرق المدينة.



وشهدت مدينة طوباس اشتباكات مسلحة واستهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها عدّة أحياء فيها.



واعتقلت قوات الاحتلال شاباً عقب اقتحام مدينة طوباس شمالي الضفة. وأعلن الهلال الأحمر عن إصابتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - طوباس أنّ مقاتليها تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته العسكرية المقتحمة للمدينة بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة.



كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدّة بلدات في بيت لحم، واعتقلت 28 فلسطينياً من بلدتي حوسان وتقّوع جنوبي شرقي بيت لحم.



كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أشخاص من مخيم عين السلطان شمالي غربي مدينة أريحا، بينهم مصاب.



وأفاد مصدر بأنّ المقاومين ألقوا قنابل محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال في بلدة قفين شمالي طولكرم.



وتصاعدت حملات الاعتقال في الضفة الغربية مع العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.