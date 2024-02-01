المقاومة الاسلامية اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ حزب الله أطلق صاروخاً مضاداً للدروع نحو موقع لـ"الجيش" الإسرائيلي في منطقة حرمون (جبل الشيخ) عند الحدود بين لبنان وسوريا.



بدوره، أفاد مصدر في جنوب لبنان بأنّ نيراناً مباشرة من لبنان انطلقت باتجاه هدفين؛ الأول أصاب مستوطنة "المطلّة" الإسرائيلية، والآخر أصاب "ثكنة "راميم" الإسرائيلية.



وشخّصت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط 4 صواريخ على الأقل في منطقة مستوطنة "المطلة"، متابعة أنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنتي "مرغليوت" و"كريات شمونة" في الجليل.



وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنّ حزب الله يُدير حرب استنزاف ضد "إسرائيل" في الشمال مع إطلاق الصواريخ والصواريخ المضادة للدروع باتجاه المستوطنات.



وأمس الأربعاء، نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان- حزب الله 7 عمليات عسكرية استهدفت فيها مواقع وآليات وتجهيزات تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي وتجمّعاتٍ لجنوده في القطاعَين الشرقي والغربي لجنوبي البلاد.



المقاومة الإسلامية في لبنان تُفشل كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي في إعادة وضع أجهزة تجسسية جديدة وتستهدفها بصاروخ جديد.



ووفق إحصاءٍ رسمي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، أنّ "أكثر من 500 منزل ومبنى تضرر بنيران حزب الله منذ بدء الحرب، وتراوحت الأضرار بين أضرار جزئية أو هدم".



بدوره، لفت رئيس المجلس الاستيطاني (شلومي) غابي نعمان إلى أنّ "صواريخ حزب الله الثقيلة من نوع بركان أصبحت أكثر استخداماً وتواتراً، متابعاً: "نحن في خطرٍ حقيقي".



وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله بإمكانه إطلاق نحو ألف صاروخ على "تل أبيب" في ساعتين من العمل، مشيرةً إلى أنّ بعض الصواريخ التي سيتم إطلاقها "سيكون دقيقاً"، وبعضها سيطلق على "ناطحات سحاب في تل أبيب".



وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنّ حالةً من عدم اليقين والتوتر تسود الجبهة الشمالية، الأمر الذي يؤدي إلى عدد كبير من التكهنات حول الثمن الذي ستدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية في حال حدوث مواجهة مع حزب الله.



وقال الإعلام الإسرائيلي إنّ رؤساء السلطات المحلية في الشمال أعربوا عن قلقهم من الوضع الأمني، ودرّبوا "السكان" (المستوطنين) للتعامل مع القصفٍ المُكثف.



ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ المزاج السائد بين الجمهور قد تغيّر إلى الأسوأ، فـ "سكان" المستوطنات الشمالية باتوا يعرفون عواقب المعركة مع حزب الله، ولا سيما أنّ آلاف المنازل باتت فارغة.



في سياقٍ متصل، أوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ الصواريخ التي بات يستخدمها حزب الله لاستهداف الثكنات والمستوطنات هي صواريخ ثقيلة ومتطورة، لم نعهدها في السابق.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلي نقلاً عن رئيس السلطة في "كريات شمونة"، أفيحاي شتيرن إنّ مناطق الشمال ولا سيما المستوطنات تتعرّض كل يومٍ للقصف. وأشار شتيرن إلى أنّ "صواريخ حزب الله لم تعد تلك التي نتذكرها خلال الحروب الماضية".



بدوره، لفت رئيس المجلس الاستيطاني (شلومي)، غابي نعمان إلى أنّ "صواريخ حزب الله الثقيلة من نوع بركان، أصبحت أكثر استخداماً وتواتراً، متابعاً: "نحن في خطرٍ حقيقي".



ووفق إحصاءٍ رسمي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ " أكثر من 500 منزل ومبنى تضرر بنيران حزب الله منذ بدء الحرب وتراوحت الأضرار بين أضرار جزئية أو هدم".



وفي التفاصيل، أورد الإعلام الإسرائيلي أنّ الأضرار لحقت بـ 131 منزلاً في "المطلة"، و43 منزلاً في "كريات شمونة"، 121 منزلاً في "المنارة"، و9 منازل في "المالكية"، و11 منزلاً في "أفيفيم"، و25 منزلاً في "زرعيت"، و37 منزلاً في "شتولا"، و5 منازل في "حنيتا"، و130 منزلاً في "شلومي".



وكذلك، أوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ 50 منزلاً تضرر، يوم السبت الماضي، بعد استخدام صواريخ من نوع "بركان" من قبل حزب الله.



وأشار الإعلام الإسرائيلي، قبل أيام، إلى أنّ قدرة صواريخ حزب الله التدميرية هائلة، فالأرض تهتزّ عند كل انفجار وتُحدث حفراً كبيرة في الأرض.



وفي وقتٍ سابق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حزب الله بإمكانه إطلاق نحو ألف صاروخ على "تل أبيب" في ساعتين من العمل، مشيرةً إلى أنّ بعض الصواريخ التي سيتم إطلاقها "سيكون دقيقاً"، وبعضها سيطلق على "ناطحات سحاب في تل أبيب".