نائب الخارجية يؤكد ارادة ايران الجادة لتطوير العلاقات مع اوزبكستان

جاء ذلك في حوار اجرته قناة "اوزبكستان 24" و"اوزبكستان اليوم" مع نائب الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني الذي يزور طشقند للمشاركة في الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين البلدين.



وتطرق باقري إلى الروابط التاريخية والحضارية والثقافية بين البلدين، وأشار إلى اللقاءات المثمرة بين رئيسي البلدين والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه اللقاءات.



وفي معرض شرحه لقدرات وإمكانات إيران في مجالات النقل والعلوم والتكنولوجيا والسياحة والترانزيت، أكد نائب الخارجية الإرادة الجادة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتحسين العلاقات الثنائية مع دولة أوزبكستان الصديقة والشقيقة.



وشرح باقري جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنع انتشار التوترات في المنطقة بعد الهجوم الغاشم الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وتعاون إيران مع الدول الأخرى في المنطقة بهدف وقف الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني المظلوم في أسرع وقت ممكن، وحصول اهل غزة على المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية، فضلا عن الانسحاب غير المشروط لقوات الاحتلال الصهيوني من القطاع.