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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 17:31

دبلوماسي ايراني: تصنيف أميركا للإرهاب وفق مصالحها يزعزع أمن العالم

دبلوماسي ايراني: تصنيف أميركا للإرهاب وفق مصالحها يزعزع أمن العالم
جاء ذلك في اجتماع لـ " باقري كني" مع " روسلان ميرزاييف" مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الاقليمي لمكافحة الارهاب بمنظمة شانغهاي للتعاون في "طشقند" اليوم الخميس، حيث بحث الجانبان التعاون البناء والمؤثر البيني.

وأشار الدبلوماسي الايراني الى أن انضمام ايران لمنظمة شانغهاي عكس ارادة الجمهورية الاسلامية بالتعاون الجماعي في اطار متعدد الأطراف، مؤكدا أن الأحادية الاميركية لا يمكنها إرساء السلام في العالم وأن الحل الوحيد للبشرية يتمثل بتعدد الاطراف، مشيدا بمنظمة شانغهاي التي أثبتت فاعليتها بمكافحة الارهاب.

من جهته أكد روسلان ميرزاييف مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الاقليمي لمكافحة الارهاب بمنظمة شانغهاي للتعاون، أن الظواهر الثلاث، الأرهاب والتطرف والنزعة الانفصالية تشكل اكبر تهديد للعالم وأن منظمة شانغهاي هي المنظمة الوحيدة التي تكافح الارهاب بشكل عملياتي.

وأعتبر أن التجربة الايرانية في مكافحة آفة الارهاب قيّمة مشددا على أهمية تبادل وجهات النظر والتعاون مع طهران.
رقم : 1113196
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