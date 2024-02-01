الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 شباط 2024 ساعة 18:43

وزير الخارجية الايراني يلتقي منسقي برامج عشرة الفجر

وزير الخارجية الايراني يلتقي منسقي برامج عشرة الفجر
وشرح حسين أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إجراءات وزارة الخارجية وسفارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في مجال إقامة "اليوم الوطني" وإحياء الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

وأشار إلى الطبيعة الشعبية للأنشطة المتعلقة بعشرة الفجر للثورة الإسلامية، و وفقا لتأكيدات السيد ابراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، حاولنا بكل الامكانيات توفير الخدمات التي يحتاجها الإيرانيون في الخارج.

وشكر وزير الخارجية، اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية تخصيصها قسما من أنشطتها في الدول الاخرى.

من جانبه أكد حشمت الله قنبري همداني رئيس اللجنة المركزية لاحياء عشرة الفجر للثورة الإسلامية أهمية دور ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج في إقامة البرامج المتعلقة بهذه المناسبة.
رقم : 1113213
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
1 شباط 2024
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
1 شباط 2024
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
1 شباط 2024
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
1 شباط 2024
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
1 شباط 2024
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
1 شباط 2024
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
1 شباط 2024
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
1 شباط 2024
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
1 شباط 2024
لا فرح في الكويت وغزة تُذبح.. الشعب العربي في وجه "إسرائيل"
لا فرح في الكويت وغزة تُذبح.. الشعب العربي في وجه "إسرائيل"
1 شباط 2024
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
نقابة مستوردي المواد الغذائية: فرض ضريبة على الشركات المستفيدة من الدعم مجحف وغير عادل
31 كانون الثاني 2024
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
عودة طوابير السيّارات إلى محطات الوقود في لبنان
31 كانون الثاني 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"