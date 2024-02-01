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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 18:47

بيان خارجية فلسطين بشأن الجهود الدولية في وقف إبادة غزة

بيان خارجية فلسطين بشأن الجهود الدولية في وقف إبادة غزة
وقالت الوزارة مُدينة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب فلسطين، والتي تخلف المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين، وتؤدي إلى تعميق جريمة النزوح القسري المستمرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها «تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، وحشر أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في تلك المناطق».

وأدانت الوزارة انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية، والاستفراد بالقدس المحتلة، وتعميق عمليات فصلها عن محيطها الفلسطيني وتهويدها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي بحق مواطنيها.

وأوضحت الوزارة أن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين والكارثة الإنسانية التي حلت به، تُبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار، باعتباره أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2720.

وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين دون ربطها بوقف إطلاق النار.
رقم : 1113214
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