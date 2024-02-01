مسلَّح يقتحم شركة أمريكية بتركيا.. إعلام محلي: الرجل غاضب من الحرب الإسرائيلية على غزة

وذكرت وسائل الإعلام أن قوات تركية خاصة مختصة وصلت إلى الموقع للتعامل مع الحدث، في حين لم تتضح أسباب الحادث.



فيما تمت الإشارة إلى أن منتجات هذه الشركة كلها منتجات داعمة لإسرائيل.



وبحسب الإعلام التركي فإن الشخص الذي احتجز الرهائن في الشركة بحوزته مسدّس على الأقل، موضحة أن احتجاز الرهائن، يأتي احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.



ووصل والي مدينة كوجالي إلى مكان الحادث لمتابعة التطورات، فيما أغلق الأمن التركي الشوارع الرئيسية في المنطقة وفرض طوقاً أمنياً بقوات من الشرطة والأمن.



وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تُعرف هوية المهاجم لمقرّ الشركة، أو جنسيته.