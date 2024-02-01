باقري كني: العلاقات بين طهران وطشقند عريقة ولا تنفصم

جاء ذلك في تصريح لعلي باقري كني، الذي يزور طشقند للمشاركة في الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين إيران وأوزبكستان، مع علي شير قادروف، نائب رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين.



وقال باقري خلال اللقاء: ان إيران وأوزبكستان هما أكبر دولتين في المنطقة، وعليهما مسؤولية مهمة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، حيث يلعب البرلمانان دوراً محورياً في هذا الصدد وبامكانهما تعزيز الاواصر الشعبية وتنظيم آلية العلاقات.



ورحب نائب وزير الخارجية الإيراني بالتفاعل بين البرلمانين بمختلف المستويات بما في ذلك التكتلات ومجموعات الصداقة البرلمانية واللجان، واعتبر ذلك بأنه يؤدي الى الاستقرار في علاقات الصداقة.



من جانبه أشار المسؤول البرلماني الاوزبكي إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، وأكد إرادة رئيسي إيران وأوزبكستان في توسيع العلاقات، ووصف الدور المؤثر للبرلمانين بانه لا ينكر في توطيد العلاقات وتسريعها.



واعتبر الزيارة المتبادلة لرئيسي برلماني إيران وأوزبكستان قاليباف وإسماعيلوف إلى طهران وطشقند بأنه ترجمة موضوعية لرغبة هاتين المؤسستين الشعبيتين.

