نائب رئيس الجمهورية: إنعاش أكثر من 6 آلاف وحدة إنتاجية معطلة

وقال حسيني ، في مراسم احياء ذكرى شهداء قرية خوش آباد في أردستان بمحافظة اصفهان وسط ايران: أن أكثر من 6 آلاف وحدة إنتاجية في البلاد كانت معطلة بسبب مشاكل الإدارة والسيولة، تم إنعاشها الواحدة تلو الأخرى وعادت إلى الدورة الإنتاجية، مما ساعد في خلق الكثير من فرص العمل.



واضاف نائب رئيس الجمهورية بأن الحكومة تخدم الشعب بكل قوتها، وهنالك أكثر من 1032 مشروعا في البلاد يجري تشغيلها بقروض تصل إلى 105 ألف مليار تومان ، كما تم انجاز أعمال عظيمة في الحكومة، لكن وفق تصريح قائد الثورة لم يتم اطلاع الشعب عليها بشكل جيد.



وأوضح: أن الجولة الثانية من زيارات رئيس الجمهورية للمحافظات جارية والمواطنون يشهدون نتائج هذه الزيارات، كما قام بـ 25 زيارة خارجية تمت خلالها المصادقة على 222 وثيقة تجري متابعتها في الوقت الحاضر.