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الخميس 1 شباط 2024 ساعة 21:28

الدوحة: "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار

الدوحة: "إسرائيل" وافقت على مقترح وقف إطلاق النار
هذا وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين الاحتلال وحماس لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و"حماس" الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وقال مسؤولون للصحيفة: "عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أن حماس تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى "الإسرائيليين".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.
رقم : 1113271
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