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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 07:39

استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر
وقال سريع في قناته على "تلغرام": "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وأضاف: "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت القوات المسلحة اليمنية استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ "إسرائيل" من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات جيش الاحتلال ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
رقم : 1113324
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