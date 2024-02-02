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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 07:44

حماس: حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

حماس: حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وقال أسامة حمدان: "يجب أن نفرق بين أن تؤكد الحركة استعدادها للتعامل مع أي أفكار إيجابية تحقق الأهداف الفلسطينية بوقف العدوان الكامل على الشعب الفلسطيني وبتحقيق مصالحه في الإعمار وفي رفع الحصار، وبين أن يكون قد تم فعلا الوصول إلى اتفاق أو تفاهم".

وأضاف حمدان: "حتى اللحظة، لا يمكن التحدث عن أن اتفاقا قد تم، بقدر ما يمكن الحديث عن أن هناك استعدادا من قبل المقاومة في فلسطين للتعامل بشكل إيجابي مع هذه الأفكار المطروحة، مع تأكيدنا وبشكل دائم أن هذه الأفكار يجب أن تخدم في نهاية المطاف مصالح الشعب الفلسطيني وحاجاته، التي بات يعرفها الجميع".

وأضاف حمدان أنه "ما زلنا في البدايات ولا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري الذي أوضح أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن لدى الدوحة تأكيدا إيجابيا أوليا من حركة حماس نحو المقترح.

وقال الأنصاري: "حركة حماس تسلمت مقترح وقف إطلاق النار في أجواء إيجابية وننتظر ردهم".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر دبلوماسي أن "إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تحديث رسمي من قطر".
رقم : 1113329
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