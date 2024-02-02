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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 08:26

اسلامي: محطة سيريك للطاقة النووية مشروع عملاق بالمعنى الحقيقي

اسلامي: محطة سيريك للطاقة النووية مشروع عملاق بالمعنى الحقيقي
وقال إسلامي، امس الخميس، في حفل بدء الاعمال التنفيذية لمشروع محطة "ايران هرمز" للطاقة النووية الإيرانية في قرية جهردو: نحمد الله أنه في هذه الأيام الميمونة، تم البدء الرسمي بتنفيذ هذا المشروع، ذلك لأن كل ما لدينا في هذا البلد هو من بركات دماء الشهداء والإمام "رض".

وأضاف: هذا المشروع هو مشروع عملاق بالمعنى الحرفي للكلمة ويعتبر نقطة عميقة لتطوير هذه المنطقة من البلاد وشرق محافظة هرمزكان.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: المهم جداً هو أن نكون اوفياء لما وعدنا به الشعب، وفي تنمية ساحل مكران، بالنظر إلى المسؤولية التي كانت لدي في الماضي، هنالك لحسن الحظ خطة شاملة تتضمن ان تكون هذه المنطقة من البلاد مركزًا للطاقة والأعمال الساحلية والسياحة والتنمية الزراعية المتعلقة بمناخ المنطقة.

وقال إسلامي: تُعرف "كوه مبارك" بأنها مركز صناعي ونفطي وبتروكيميائي في جاسك، وهي محطة نفطية خارج مضيق هرمز، ويوجد بها مركز استهلاك عالي القدرة.

وقال نائب رئيس الجمهورية: النقطة المهمة في هذا الصدد هي أنه يمكننا الاستفادة من قدرة النظام البيئي لهذه المنطقة وسكانها لتنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص اعمال مستديمة ونوعية وفق البرامج المدرجة في جدول الأعمال.

 
رقم : 1113336
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