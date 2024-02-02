رئيس الجمهورية: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض إيران

وفي لقائه امس الخميس حشدا من اهالي محافظة هرمزكان جنوب ايران قال آية الله رئيسي: ان القوات المسلحة في هذه المحافظة هي عامل لارساء الامن في ايران والخليج الفارسي ودول المنطقة.



واضاف: ان دول الخليج الفارسي تعلم أن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عمان هو عامل استقرار أمني وبقدر ما يهدد وجود الاميركيين والأجانب أمن المنطقة فإن الوجود الإيراني في هذه المنطقة كان قادراً على خلق الأمن.



وشدد رئيسي على وحدة أراضي إيران والجزر الثلاث، تنب الكبرى وتنب الصغرى وابو موسى، كجزء لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية، وأضاف: لقد تم التأكيد دائمًا على وحدة الأراضي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى أولئك الذين تحدثوا بشكل مختلف في العالم وكتبوا بطريقة مختلفة ان يعوضوا عن ذلك.



وأضاف: إن الوثائق والسجلات القطعية والموثوقة تؤكد دائما سيادة الجمهورية الإسلامية على هذه الجزر.