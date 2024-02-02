ايران تحصل على معلومات عن هوية عملاء الموساد في 28 دولة

وجاء في بيان وزارة الأمن الايرانية، بحسب وكالة فارس، انه وخلال اكبر عملية تجسس ومكافحة تجسس، شنت على الأجهزة الامنية والتجسسية للكيان الاحتلال الصهيوني، تم الحصول على كمية معلومات لا نظير لها وغير مسبوقة عن انشطة الاجهزة الامنية الصهيونية وقد تم تمحيصها على الفور والاستفادة منها.



واضاف البيان ان سلسلة من العمليات الامنية الحساسة نفذتها كوادر وزارة الأمن الايرانية على شكل عمليات تجسس – مكافحة التجسس« و عمليات الهجوم – التصدي ، واستخدام اساليب متنوعة لجمع المعلومات، تم الحصول خلالها على معلومات حساسة عن أجهزة العدو الصهيوني.



واضافة الى هذه المعطيات الاستخبارية والامنية «تم الوصول الى معلومات خاصة تتعلق ببعض أهم المنشآت العسكرية السرية ومصانع الاسلحة، والصناعات الاستراتيجية غير العسكرية، في كيان الاحتلال ، خلال سلسلة العمليات الكبيرة ومتعددة المراحل التي نفذتها وزارة الامن الايرانية.



واكد بيان وزارة الامن الايرانية "ان الكشف عن تفاصيل هذه المعلومات التي تم جمعها، يخضع لقوانين أمنية واحترازية، خاصة فيما يتعلق بالافراد المشاركين في هذه العمليات في داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي خارجها، كما ان حجما كبيرا من المعلومات التي تم الاستيلاء عليها يمكن الاستفادة منها استخباريا وعملياتيا، وهذا سيؤخذ بعين الاعتبار حين اتخاذ القرار بشأن هذه المعلومات التي اصبحت بحوزتنا".



واضاف بيان وزارة الأمن الايرانية " اننا، واذ نتضرع الى الباري تعالى ليمن بالنصر النهائي للمرابطين الفلسطينيين الابطال الذين سطروا عملية "طوفان الاقصى" العظيمة والخالدة، وألحقوا الضربات العسكرية والامنية التي لا يمكن جبرها، بالكيان الصهيوني المحتضر، نعلن بشكل موجز بأن احد المنجزات الكبيرة للعملية المركّبة المشار اليها هو " تحديد هوية عشرات العملاء والعناصر الارهابية المرتبطة بالكيان الصهيوني العنصري، في 28 دولة، ضمن 3 قارات هي آسيا وافريقيا واوروبا ، وفيما يتعلق بهؤلاء العملاء نشير الى التالی :



1- تم التعرف عدد من الجواسيس في طهران وعدد من المحافظات الايرانية واخضاعهم للاجراءات القانونية أو وضعهم تحت الرصد الامني، كما تم تحديد هوية عدد من جواسيس (الموساد) الايرانيين المقيمين خارج البلاد ، وسيتم اتخاذ القرار بشأنهم حسب الظروف المحاطة بكل واحد منهم، وحسب مستوى العلاقات الموجودة بين وزارة الامن الايرانية وبين الاجهزة الامنية للدول التي يسكن الجواسيس فيها.



2- تم تزويد الدول التي لديها تبادل للمعلومات الهامة والمؤثرة مع ايران، بمعلومات الجواسيس الاجانب الناشطين ضمن اراضيها، وان الاجهزة الامنية المعنية ( في تلك الدول) قامت باعتقال هؤلاء الجواسيس أو تجنيدهم الاستخباري المضاد، وذلك بعد مراقبتهم والتاكد من المعلومات الواصلة بشأنهم، ووفق استراتيجيات مكافحة التجسس الخاصة بتلك الدول، ومن الواضح ان كشفنا عن معلومات الجواسيس الناشطين في الدول الأخرى يخضع لاعتبارات خاصة.