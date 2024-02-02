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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 12:22

صحيفة أمريكية: الاحتلال يتعمد هدم مساجد ومدارس ومستشفيات غزة

صحيفة أمريكية: الاحتلال يتعمد هدم مساجد ومدارس ومستشفيات غزة
وأكدت الصحيفة الأميركية في تقرير لها، أن عمليات الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي البرية تمحو مناطق واسعة من قطاع غزة، وتغيّر صورة المكان.

وبيّن التقرير أنّه إلى جانب توثيق الأضرار التي سببتها غارات الطيران الإسرائيلي على مجمعات وأحياء سكنية كاملة، فقد نفّذت القوات البرية الإسرائيلية أيضاً موجة من التفجيرات والتي غيرت المشهد بشكلٍ جذري في الأشهر الأخيرة.

والتقطت الأقمار الإصطناعية صور الدمار الذي أحدثته الغارات الجوية، لكن ما تقوم به القوات الإسرائيلية على الأرض لم يكشف عن حجمه وخطورته على الحياة في القطاع بعد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قامت "إسرائيل"، ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بـ 33 عملية هدم عن بُعد، دمرت فيها مئات المباني، بما فيها المساجد والمدارس وأجزاء كاملة من الأحياء السكنية، حسب ما يظهر تحليل أجرته الصحيفة للقطات عسكرية إسرائيلية ومقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الاصطناعية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، لم يكشفوا عن هويتهم، قولهم إنّ "إسرائيل" تريد هدم المباني الفلسطينية القريبة من الحدود كجزء من جهد لإنشاء "منطقة عازلة" أمنية داخل غزة.

لكن معظم مواقع الهدم التي حددتها صحيفة "التايمز" حدثت خارج ما يسمى بالمنطقة العازلة. فحسب الصحيفة، تم تنفيذ إحدى أكبر عمليات الهدم في حي الشجاعية، وهو حي سكني يقع على مشارف مدينة غزة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن تعمّد "الجيش" الإسرائيلي إحراق المئات من المنازل داخل قطاع غزّة بكل ما فيها من ممتلكات، ونقلت عن ضباط من "جيش" الاحتلال تأكيدهم أن إحراق البيوت تحول إلى "وسيلة تدميرية شائعة".
مصدر : وكالات
رقم : 1113358
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