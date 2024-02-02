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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 12:27

الاونروا توقف عملياتها بغزة.. والصحة العالمية تحذر

الاونروا توقف عملياتها بغزة.. والصحة العالمية تحذر
وكانت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتا بعد اتهام كيان الاحتلال الإسرائيلي عددا من موظفي الأونروا في الضلوع بعملية طوفان الأقصى.

من جانبه، صرح مدير عمليات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية 'مايكل راين' أن سكان قطاع غزة يموتون من الجوع بسبب القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وخلال مؤتمر صحافي، قال 'راين' إن سكان غزة ليسوا طرفا في الحرب، وهم يموتون جوعا، ويتم دفعهم نحو الهاوية، محذرا من أن البرد القارس ونقص الأغذية يخلقان ظروفا ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة على نطاق واسع.

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 'تيدروس أدهانوم 'إن المنظمة تواجه تحديات مستمرة في إطار دعم النظام الصحي في غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1113362
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