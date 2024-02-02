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الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 13:04

حماس تنفي الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

حماس تنفي الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
بعد الانباء المتضاربة عن قرب التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتبادل الاسرى بين حركة حماس وكيان الاحتلال الاسرائيلي، الحركة تنفي وتؤكد ان التفاوض لا يزال في المراحل الاولى ولا يمكن الحديث عن صفقة بعد.

وفي وقت تحدث الوسطاء القطريون والمصريون عن اجواء ايجابية تسود المفاوضات بانتظار رد حماس على أول مقترح ملموس لوقف ممتد لاطلاق النار تم التوصل اليه في محادثات استضافتها باريس الأسبوع الماضي، قال مستشار رئيس المكتب السياسي للحركة طاهر النونو ان حماس لم ترد حتى الآن على المقترح الذي تسلمته وهو قيد الدراسة. ووفقا لرويترز فقد وصف النونو المرحلة الحالية من التفاوض بأنها في درجة الصفر كما نفى ما ذكرته تقارير اعلامية حول وصول وفد من الحركة الى القاهرة.

الوسيط القطري من جهته تراجع عما كان قد اعلنه بأن الاحتلال وافق على مقترح وقف إطلاق النار وان لديه تأكيد إيجابي أوّلي من حماس. وقال مسؤول قطري لرويترز إنه لا يوجد اتفاق في الوقت الحالي وان حماس تسلّمت المقترح بشكل إيجابي لكنها لم ترد عليه حتى الآن مؤكدا ان الطريق لا زال شاقا للغاية.

ياتي هذا فيما تزداد الضغوط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ففي حين يدرك الاخير ان اعادة بعض المحتجزين مقابل الاف الاسرى الفلسطينيين سيتم تفسيرها على انها اعتراف بالفشل في ظل تهديد اليمين المتطرف بحل الحكومة في حال انهاء الحرب، تدفع واشنطن تل ابيب نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة بحسب مسؤولين اميركيين في حين تتواصل احتجاجات عوائل الاسرى الاسرائيليين عبر التظاهر امام مقابل وزارة الحرب واغلاق الطرقات في تل ابيب وذلك تزامنا مع انعقاد اجتماعين لمجلس الحرب وللكابينت الموسع.

وفي واشنطن افادت مصادر بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجل زيارته لكيان الاحتلال عدّة أيام، بعدما كانت متوقّعة السبت في ما يمكن عزوه إلى الرغبة في منح المتفاوضين والوسطاء، مزيداً من الوقت لإتمام الاتفاق حتى يتسنّى له إعلانه خلال جولته.
رقم : 1113368
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