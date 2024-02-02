الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 2 شباط 2024 ساعة 15:17

مصير الطفلة هند والمسعفَيْن 'زينو' و'المدهون' لا يزال مجهولا

مصير الطفلة هند والمسعفَيْن
وناشدت الجمعية، المجتمع الدولي التدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الطفلة هند والطاقم الذي ذهب لإنقاذها.

وأكدت أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والعمل الإنساني.

وكانت الطفلة هند تستقل مركبة برفقة خمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، عند الساعة الواحدة بعد ظهر الاثنين الماضي، في محاولة للانتقال من مكان سكناهم في مدينة غزة إلى منزل للعائلة في شارع الوحدة في المدينة، عندما حاصرتهم دبابات الاحتلال المتوغلة في محيط "دوار المالية" بحي تل الهوى وفتحت نيران رشاشاتها باتجاه المركبة، ما أدى إلى استشهاد جميع من فيها باستثنائها وابنة خالها ليان (14 عاما).

وحاولت ليان الاتصال بمركز خدمات الإسعاف لنجدتها واخلائها مع عائلتها من المركبة، إلا أن جنود الاحتلال لم يمهلوها كثيرا قبل أن يفتحوا نيران رشاشاتهم مرة أخرى باتجاه المركبة.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: "عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة"، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال بعد ذلك معها.

طاقم الإسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر توجه إلى مكان المركبة المستهدفة لإنقاذ الطفلة هند، ولم يعد أدراجه حتى اللحظة وانقطع الاتصال بأفراده.
 
رقم : 1113398
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
السعودية تعلن إعدام مواطن من اتباع آل البيت في الشرقية
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
مخبر: اقتدار ايران النووي الراهن هو نتيجة كفاح الشهداء النوويين
2 شباط 2024
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
امير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره
2 شباط 2024
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد مدنيي غزة
2 شباط 2024
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
انسحاب كامل لجيش الاحتلال من مناطق في محافظتي غزة والشمال
1 شباط 2024
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
لقاءات رئيس الحكومة اليوم في السرايا الكبير
1 شباط 2024
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
وصول أكثر من 130 من الروهينغا إلى إقليم آتشه الإندونيسي بأحدث موجة لجوء
1 شباط 2024
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
الم ق ا و م ة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء حيفا المحتل بالمسيرة
1 شباط 2024
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
موسكو تهدد أوروبا بـــ "رد مناسب"!
1 شباط 2024
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تفعل مفعولها وخسائر تنهك اقتصاد العدو
1 شباط 2024
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
هكذا نزعت محكمة العدل الدولية عن "إسرائيل" قدرتها على احتكار المحرقة
1 شباط 2024
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
1 شباط 2024
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
1 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين تقف سوريا من حرب غزة؟
ضربة عسكرية موجعة لأمريكا... المقاومة تلقن بايدن درساً لن ينساه
حماس والتمسك بشرط وقف دائم لإطلاق النار قبل التفاوض
وسط قلق الغربيين... إيران تقيم مهرجاناً فضائياً مع إطلاق "ثريا ومهدا"