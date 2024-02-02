نيران مباشرة من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وصفارات الإنذار تدوي في الشمال

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة عبر تطبيق الجبهة الداخلية.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم، أنّ صفارات الإنذار "لم تتوقف خلال الدقائق الأخيرة الماضية، في كريات شمونة وتل حي في الشمال".



وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية على أطراف وقرى بعض البلدات لجنوبية، أعلن مراسل الميادين جنوبي لبنان، سقوط قذيفتين في سهل الخيام، بعد قصف إسرائيلي على أطرف بلدتي علما الشعب والناقورة.



يأتي ذلك في وقت، تواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، عملياتها العسكرية ضد مواقع وانتشار الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، مكبدّةً الاحتلال خسائر كبيرة.



وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - استهدافها موقعَي "السماقة" و"الرمتا" الإسرائيليَّين، في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصاباتٍ مباشرةً في كليهمـا.



وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن تضرّر ما لا يقلّ عن 500 منزل ومبنى بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، منذ بدء الحرب.