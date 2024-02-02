"جيش" الاحتلال يواصل انسحابه من مختلف أحياء قطاع غزة

وأكّدت الكتائب أيضاً استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جورة العقاد غرب خان يونس، مشيرةً إلى اشتعال النيران فيها.



وفي آخر مستجدات الميدان، أفاد مصدر بأنّ "جيش الاحتلال سحب آلياته من محيط جامعة الأقصى ومستشفيي الأمل والخير في خان يونس".



وأشار إلى انسحاب جيش الاحتلال من مناطق العطاطرة والسودانية في شمال غرب مدينة غزة في اتجاه "زيكيم".



وأكّد أنّ الاحتلال يواصل حصار منطقتي تل الهوى والشيخ عجلين، ويستهدفهما بقصف عنيف، ولا سيما العمارات السكنية.



كذلك، نسف الاحتلال مربعاً سكنياً في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وفق مصادر.



وأمس الخميس، وفي إثر عمليات المقاومة التي كبّدتها خسائر مادية وبشرية، انسحبت قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع من عدّة مناطق اليوم.



وأفاد مصدر بأنّ القوات انسحبت من مناطق الزوايدة والنصيرات والكرامة ومنطقتي التوام وأبراج المخابرات، ومن بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون شمالي القطاع.



ولأول مرّة منذ توغلها، انسحبت قوات "جيش" الاحتلال أيضاً من مناطق مخيم المغازي والبريج وسط قطاع غزّة، ومن شارع الرشيد غربي القطاع.



عمليات مركزة ضد آليات الاحتلال



وكانت المقاومة الفلسطينية قد نفذت عدّة عمليات، الخميس، ركزت خلالها على استهداف آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي وحشودها في أكثر من محور في قطاع غزّة.



ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد توثّق التحام مجاهديها بآليات الاحتلال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.



